Die Feuerwehr bereitete sich Samstagabend im Ehraner Blumenweg auf einen Löscheinsatz in einem Reihenhaus vor. Der glühend heiße Topf mit angebranntem Essen ließ sich dann vor der Haustür ablöschen. Foto: Michalzik

Feuerwehr verhindert Küchenbrand in Ehra

Glückliche Umstände und eine beherzte Reaktion aller Beteiligten haben am Samstagabend in Ehra Schlimmeres verhindert. Im Blumenweg drohte gegen 20 Uhr verschmortes Essen in einem überhitzten Kochtopf einen Küchenbrand zu entfachen. Aber die Feuerwehr kam gerade noch rechtzeitig.

Gemeindebrandmeister Frank Mosel berichtet: „Als der Rauchwarnmelder auslöste, klopfte der Nachbar an dem Reihenhaus. Als keiner öffnete, rief er die Feuerwehr.“ Auch für sie blieb die Tür zu – bange Frage: Keiner zu Hause oder Bewohner in Gefahr? Daraufhin öffnete die Polizei die Haustür. „Sofort kamen uns Rauchwolken entgegen und wir sind mit Atemschutz reingegangen“, schildert Mosel den bangen Moment: „Unsere Leute fanden das verkohlte Essen, holten den Topf raus, löschten ihn draußen ab und lüfteten das ganze Haus einmal quer.“ Tatsächlich war niemand zu Hause – der vergessene Herd hatte überschaubare Folgen. „Wir brauchten auch kein Wasser im Haus“, sagte Mosel. Das wäre bei dem Frost schnell problematisch geworden. Draußen gefror das Löschwasser sofort, die Feuerwehr musste streuen.

Schwierig auch: Die Zufahrt in den eng bebauten Blumenweg. Für den Einsatz musste die Feuerwehr daher die Bundesstraße 248 sperren. Ehra-Lessiens Ortsbrandmeister Dirk Lindenblatt als Einsatzleiter hatte Unterstützung von 40 Freiwilligen des Löschzugs mit Bergfeld, Tiddische und Hoitlingen zur Verfügung. Tatsächlich zum Einsatz kam ein Dutzend. cf