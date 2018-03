Office Day der Sekretärinnen in Weyhausen

Weyhausen Die Regionalgruppe Gifhorn-Wolfsburg-Braunschweig des Bundesverbandes Sekretariat und Bürgermanagement (BSB) veranstaltet am Dienstag, 13. März, den Office Day 2018. Er findet im Best Western Premier Hotel Alte Mühle, Wolfsburger Straße 72, in Weyhausen statt. Auf dem Programm stehen der Besuch der...