Das „Grüne Abitur“ ist so beliebt wie nie

Es gibt mehr Jäger in Deutschland als je zuvor, auch in Niedersachsen. „Dieser Trend ist auch im Landkreis Gifhorn erkennbar“, sagt Ernst-Dieter Meinecke. Der 58-Jährige ist Vorsitzender der Jägerschaft Gifhorn und sitzt in der Prüfungskommission. Im Interview mit Anne Voß sprach er über Prüfungsfächer, Waidfrauen und die bunte Mischung der Prüflinge.

Herr Meinecke, wann gehen Sie am liebsten auf die Jagd?

Jede Zeit im Jahr hat ihre Reize. Im Mai beginnt die Jagd auf den Rehbock. Die Temperaturen steigen an und unsere Kulturlandschaft zeigt sich häufig von ihrer schönsten Seite. Sowohl der Morgen- als auch der Abendansitz in diesen Wochen zählen zu schönsten Momenten der Jagd. Aber auch in den Herbst- und Wintermonaten sind abendliche Ansitze bei hellem Mondlicht oftmals sehr spannend und können viele reizvolle Überraschungen bieten.

In der Jagdsaison 2016/17 zählte der Deutsche Jagdverband bundesweit fast 384 000 Jäger – so viele wie nie zuvor. Wie sieht die Situation im Landkreis Gifhorn aus?

Wir verzeichnen auch in unserer Jägerschaft diesen Zulauf. Derzeit gibt etwa 2000 Jäger im Landkreis Gifhorn.

Wie erklären Sie sich den Trend?

Das ist schwer zu sagen. Vielleicht sehen es die Leute als Ausgleich zum digitalen Alltag. Viele machen es auch wegen der Naturverbundenheit. Warum auch immer – ich freue mich über den Trend. Im Durchschnitt haben wir 35 Prüflinge im Jahr. Das ist schon eine tolle Anzahl. In den Vorbereitungslehrgängen sind alle Berufsgruppen vertreten. In früheren Jahren dominierten die Landwirte. Erfreulicherweise machen sich immer mehr Frauen auf den Weg zum Jagdschein. Ende der 1980er Jahre machten sie nur etwa ein Prozent aller Jäger aus. Heute sind es knapp zehn Prozent. In den Lehrgängen sitzen im Schnitt 20 Prozent Frauen.

Um Jäger zu werden, muss man das „Grüne Abitur“ ablegen. Wie sieht die Ausbildung aus?

Die Ausbildung findet in unserem Schulungszentrum bei Westerbeck statt. Von August bis April wird den angehenden Jägern an zwei Abenden pro Woche das notwendige Wissen von hiesigen Jägern vermittelt. An den Wochenenden finden dann Reviergänge und Lehrjagden statt. Dazu kommt die umfangreiche und individuelle Schießausbildung gleich zu Beginn des Lehrgangs, bei der die angehenden Jäger den sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit der Jagdwaffe erlernen. Neben diesem „langen“ Lehrgang bietet die Jägerschaft Gifhorn auch einen Kompaktkurs an. Dieser findet ganztägig an den Wochenenden statt und dauert knapp zwei Monate.

Was lernen die „Schüler“?

Zu den Unterrichtsfächern gehören die Wildtierkunde, Jagdwaffen und Fanggeräte, Naturschutz, Hege und Jagdbetrieb, Behandlung des erlegten Wildes, Wildkrankheiten, Jagdhundewesen, jagdliches Brauchtum sowie das Jagdrecht.

Und wie sieht die anschließende Jägerprüfung aus?

Die Jägerprüfung gliedert sich in drei Teile, die Schießprüfung mit Büchse und Flinte, die schriftliche und die mündlich-praktische Prüfung. Als erstes findet die Schießprüfung statt. Hierbei müssen die Prüflinge nicht nur eine hundert Meter entfernt stehende Rehbockscheibe anvisieren, sondern auch auf eine in 60 Meter Entfernung laufende Keilerscheibe ihre Schießfertigkeit beweisen. Darüber hinaus müssen sie 5 von 15 Tontauben treffen. Gezielt schießen zu können, ist als Jäger nun einmal Grundvoraussetzung. Die Schießprüfung kann einmal wiederholt werden. In der dann folgenden schriftlichen Prüfung müssen Fragen zu Inhalten der jeweiligen Unterrichtsfächer beantwortet werden. Die mündlich-praktische Prüfung findet im Revier statt. Hierbei geht es darum, sowohl das jagdfachliche Wissen, als auch das jagdpraktische Können unter Beweis zu stellen. Sie sehen also, das Bestehen der Jägerprüfung ist kein Spaziergang.

ARTENREICHER LANDKREIS GIFHORN Der Landkreis Gifhorn ist sehr artenreich. Vom Mauswiesel über den Seeadler bis hin zum Rothirsch reicht die Vielfalt. Von den Schalenwildarten kommen das Reh- und Schwarzwild nahezu flächendeckend vor. Dam- und Rotwild sind nicht in allen Revieren anzutreffen. „Neozoen“ (Neubürger) bereiten nicht nur Jägern, sondern auch Landwirten Sorgen. Dazu zählen Waschbär, Marderhund und die Nutria. Besonders die Biberratte verursacht durch ihre Wühltätigkeit große Schäden an Uferböschungen und Deichen. Diese drei Arten sollen intensiv bejagt werden. Sorge bereitet auch das Niederwild. Während sich Hasen erfreulicherweise auf einem, wenn auch niedrigen Niveau, stabilisiert haben, ist das Wildkaninchen aus vielen Revieren verschwunden. Trotz intensiver Hegebemühungen sieht und hört man das ehemals sehr häufig angetroffene Rebhuhn nur noch selten. Wölfe: Seit 2017 ist erstmals wieder ein Rudel im Landkreis beheimatet. Ein Elternpaar hat auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Ehra-Lessien sieben Welpen zur Welt gebracht.