Seine alte Torfstechmaschine aus den 1970er Jahren schmeißt Heinz Kunze immer noch einmal im Jahr an, um in alten Erinnerungen zu schwelgen.

Es ist eine kleine Zeitreise der besonderen Art, wenn man das Gelände des Torfwerks von Familie Kunze betritt. Es liegt zurückgezogen im Wald, außerhalb von Westerbeck im Kreis Gifhorn. Schmale Eisenbahnschienen, historische Trecker und meterhohe Sodenwände lassen erahnen, was einst in mühseliger Handarbeit und später mit Hilfe von Maschinen geleistet wurde und wird. Torfabbau – ein Handwerk, das ausstirbt.

1950 gründet der gelernte Betriebsschlosser Heinz Kunze das gleichnamige Torfwerk im Gifhorner Moor. „Er hatte zuvor im Celler Torfwerk gearbeitet“, erzählt sein Sohn Heinz Kunze. „Als der Standort aufgeben wurde, machte er sich selbstständig.“ Zugleich wurde das kleine Gefangenenlager am Rande Westerbecks aufgegeben – für Kunze der ideale Ort für sein Torfwerk. Die einstige Baracke wird zu Werkstatt und Büro umfunktioniert. Ein Haus wird zum Wohnhaus für die Familie umgebaut. Kleine Holzhäuser dienen bis heute als Unterkunft für die Mitarbeiter. „Wir dürfen hier wegen des Naturschutzes kein neues Haus bauen, sondern nur Vorhandenes umbauen und instand halten“, erklärt Kunze den nostalgischen Eindruck.

Als Kunze jun. 1952 geboren wird, wächst mit ihm auch der elterliche Betrieb. Die ersten Saisonkräfte kommen und helfen in den Erntemonaten Juni, Juli und August. Im Alter von zehn Jahren muss auch der Sprössling ran. „Ich durfte die kleine Lok fahren“, erinnert sich der heute 65-Jährige. Mit kleinen Eisenbahnen wird der frisch gestochene Torf aus den Mooren zum Hof transportiert. „Am Anfang haben wir Brenntorf zum Heizen abgebaut“, berichtet Kunze. Dafür musste zunächst das Moor entwässert werden. Dann wurden die obersten Torfschichten per Hand abgetragen, um an den bis zu sechs Meter tief liegenden brennbaren Schwarztorf zu kommen. Dieser wurde ab Mitte der 1950er Jahren auch maschinell in Soden gestochen.

In den 60er Jahren verliert der Schwarztorf immer mehr an Bedeutung. Dafür steigt die Nachfrage an Düngetorf. Der Hochmoor-Torf wird zur Bodenverbesserung im Gartenbau eingesetzt und für Blumenerde genutzt. „Für den Weißtorf muss man nur ein paar Meter tief mit der Maschine stechen oder fräsen“, erklärt Kunze. „Zwischen 1965 und 1972 haben wir hier Brenn- und Düngetorf parallel abgebaut. Danach haben wir nur noch Düngetorf geerntet und Ende der 1970er Jahre kam die Blumenerde als Angebot dazu und so ist das bis heute“, sagt Heinz Kunze, der 1991 die Geschäfte übernahm und ausweitete.

„Bis zum vergangenen Jahr lieferten wir unseren Torf und unsere Blumenerde unter anderem durch eine Baumarktkette bis nach Hessen und Sachsen-Anhalt aus“, sagt der Westerbecker. Doch nun wollen er und seine Frau Elisabeth, die im Büro arbeitet, kürzertreten. Der Kundenkreis ist seit diesem Jahr auf ein Absatzgebiet zwischen Gifhorn, Braunschweig und Celle begrenzt. „Ich werde 66 Jahre alt, da muss man langsam an sich denken“, begründet Kunze den Schritt.

Zudem gebe es im Torfabbau keine Zukunft. „Bis 2023 dürfen wir noch Torf abbauen, dann dürfen keine neuen Flächen angeschnitten werden“, berichtet Kunze. Für das Ehepaar Kunze ein trauriger und glücklicher Moment. „In fünf Jahren sind auch unsere Mitarbeiter im Rentenalter, das passt dann“, stellt die 62-Jährig fest. Einen Nachfolger gebe es daher auch nicht. Wenn es nach Elisabeth Kunze gehe, würde das Ehepaar seinen Ruhestand am Rhein verbringen. „Dort waren wir schon ein paar Mal im Urlaub“, erzählt sie. Zehn Jahre sei die letzte Auszeit her. Doch sein Torfwerk, das Moor und sein Zuhause zu verlassen, das bringt Heinz Kunze nicht übers Herz. Und so ist gewiss, dass mit dem Ende des Torfabbaus nicht gleich das Ende des Nachschubs einhergeht. „Unsere Vorräte reichen noch einige Jahre, um unsere Kunden zu versorgen“, sagt Heinz Kunze und schmunzelt.

GIFHORNER MOOR Das Gifhorner Moor ist vorwiegend ein Hochmoor. Es hat nur einen geringen Niedermoor-Anteil. Seine Fläche betrug ursprünglich 5800 Hektar. 1984 wurde eine Teilfläche von 2720 Hektar unter Naturschutz gestellt. Das Moor liegt nördlich der Stadt Gifhorn. Im Osten wird es vom Elbe-Seiten-Kanal begrenzt. Im Süden liegt der Ort Triangel, im Westen reicht das Moor bis Wesendorf. Im Norden befindet sich der Ort Schönewörde. Die Kultivierung des Moores begann 1795 in den Moorkolonien Neu Dorf und Platendorf. In den 1960er Jahren bestanden 14 Torfwerke in der Region, die jährlich rund 60 000 Tonnen Brenntorf und 150 000 Tonnen Düngetorf förderten. Das Torfwerk von Heinz Kunze gehört zu den Letzten dieser Art. anv