Die Wittinger Privatbrauerei will sich „auf die Wurzeln besinnen“

Wer Wittinger Bier trinkt, schmeckt auch die Landschaft, die Heide, die Weite, die gute Luft. Die Wittinger Privatbrauerei mit Axel und Christian Schulz-Hausbrandt an der Spitze besinnt sich ihrer Wurzeln und konzentriert sich auf das Brauen regionaler Qualitätsbiere.

Rund und harmonisch feinherb schmecken die Wittinger Produkte. Was ist denn eigentlich das Geheimnis dieses unvergleichlichen Geschmacks? „Die Gärung im offenen Bottich“, gibt Axel Schulz-Hausbrandt gern Auskunft. Da dürfe sich das Bier in Ruhe entwickeln, da bekomme der Geschmack seine Form.

80 Mitarbeiter sorgen am Brauereistandort in Wittingen dafür, dass jährlich etwa 60 000 Hektoliter echtes Wittinger den Hof verlassen – in Flaschen, in Fässern und in der zunehmend beliebten 0,5-Liter-Dose, die im Sommer 2017 neu ins Sortiment aufgenommen wurde.

Es gibt das Wittinger Pils, das Wittinger 1429, das Landbier, Stackmanns Dunkel, den Wittinger Doppelbock und neuerdings das Wittinger Weizen und das Wittinger Radler. Einem umfangreichen und kostenintensiven Markenrelaunch, umgesetzt von der neuen Marketingabteilung um Leiter René Hagemann, ist es zu verdanken, dass noch in diesem Jahr alle Flaschen am einheitlichen Kleid, sprich am Etikett, noch besser als echtes Wittinger Produkt zu erkennen sind.

Auch die Entwicklung eines neuen Mehrwegkastens gehört zum neuen, modernen Designauftritt des Unternehmens, das zu den wenigen privat geführten Brauereien Deutschlands gehört und eine der ältesten ist. Seit 1429 ist die Wittinger Privatbrauerei in Familienbesitz.

Sie beliefert aktuell natürlich vorrangig ihr Kerngebiet im Landkreis Gifhorn, das Wendland, die Landkreise Uelzen und Lüneburg sowie den Raum Wolfsburg, hat aber auch Liebhaber-Kunden in Berlin und bis an die Ost- und Nordseeküste.

Hagemann: „Es gibt unsere Biere im gut sortierten Getränkefachmarkt und im Lebensmitteleinzelhandel und unsere Fassbiere natürlich in der Gastronomie.“

AUSFLUGSTIPP Alt, aber kein bisschen verstaubt ist die Wittinger Privatbrauerei, die immer von September bis Mai nach Voranmeldung besichtigt werden kann. Infos und Kontaktaufnahme sind über die Homepage, die Mitte Februar ebenfalls mit einem neuen Gesicht online ging, möglich: www.wittinger.de