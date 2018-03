Bundesstraße 248 ist halbseitig gesperrt

Tappenbeck Die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) nehmen derzeit umfangreiche Bauarbeiten zwischen der Gemeinde Tappenbeck (Samtgemeinde Boldecker Land) und dem Wolfsburger Ortsteil Warmenau vor. Dabei wird in einem ersten Abschnitt eine Leitungsverbindung bis nach Warmenau realisiert, die dann von dort bis zum Klärwerk Wolfsburg fortgesetzt werden soll.

Mit diesem Vorhaben wird das Ziel verfolgt, künftig das Schmutzwasser der Gemeinden Tappenbeck, Weyhausen und Osloss aus dem Boldecker Land im Wolfsburger Klärwerk zu reinigen und die Weyhausener Kläranlage still zu legen. Dazu ist es allerdings notwendig, die Bundesstraße 248 in Tappenbeck in Höhe des Mühlenweges für den Druckleitungsneubau zu kreuzen. Die Bauarbeiten an der Bundesstraße haben begonnen und werden voraussichtlich am 6. April in diesem Straßenbereich beendet sein.

Die Arbeiten müssen unter halbseitiger Sperrung der B 248 ausgeführt werden und sind daher bewusst in die Osterferien gelegt worden, heißt es. Trotzdem sei mit Behinderungen insbesondere des Berufsverkehrs zu rechnen.