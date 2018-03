Saunabrand im Ausflugshotel

Zicherie Beißender Qualm schreckte am Dienstagabend Gäste und Personal im Ausflugshotel Hubertus an der Bundesstraße 244 südlich von Zicherie auf. Die Sauna hatte sich gegen 18 Uhr entzündet. Glück im Unglück: In der Anlage hielten sich keine Gäste auf. Der Hotelier selbst alarmierte die Feuerwehr, die mit...