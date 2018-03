Planungen für ein großes Turnier

Die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins (RuF) Osloß trafen sich im Restaurant Irodion in Osloß zur jährlichen Jahreshauptversammlung. Besonders zufrieden sei der Vorstand über viele neue Mitglieder, weshalb die Anlage des Vereins stetig gut genutzt wird, heißt es in einer Mitteilung an die...