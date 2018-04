Otter-Zentrum Hankensbüttel: Umbau wohl Ende 2019

Hankensbüttel Das Otter-Zentrum in Hankensbüttel arbeitet an einem Masterplan, um in den nächsten zehn Jahren neue Ideen umzusetzen. Mit neuen Tierarten und einem Waldareal als Lebensraum verspricht sich Chef Oskar Kölsch jährlich 10 000 Besucher mehr. Die Planungen sollen noch 2018 abgeschlossen sein, die...