German Trombone Vibration spielt in Stüde Swing und Jazz

Stüde Zum Jazzclub am Bernsteinsee hatte die Kulturschmiede Sassenburg (KusS) am Sonnabend eingeladen. Es war bereits das fünfte Mal, dass diese Veranstaltung in der gediegenen Clubatmosphäre mit Blick auf den See stattfand. An den runden Tischen hatten diesmal 140 Gäste...