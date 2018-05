Eintrittspreise wie vor 30 Jahren

Die Aktion Fischotterschutz möchte am Sonntag, 6. Mai, allen Gästen des Otter-Zentrums für 30 Jahre Treue danken. Deshalb gibt es an diesem Sonntag für alle einen ermäßigten Eintrittspreis – und zwar wie vor 30 Jahren. Für 3 Euro pro Person können Kinder, Erwachsene und Rentner an diesem Tag das...