Einbruch in Einfamilienhaus

Grußendorf Laut Polizeibericht von Sonntag, ist es in der Zeit von Sonnabend, 11 Uhr, bis Sonntag 10 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl im Heideweg in Grußendorf gekommen. Unbekannte Täter drangen demnach durch ein rückwärtig gelegenes Fenster in das Haus ein. Sie durchsuchten das Haus und entwendeten mindestens...