Lisa König ist Hoitlingens neue Weinkönigin

Das Weinfest gehört zu den Höhepunkten des Veranstaltungskalenders in Hoitlingen. Auch in der 24. Auflage am Sonnabend hatte es nichts von seiner Anziehungskraft eingebüßt und lockte im Verlauf des schönen Sommerabends immer mehr Besucher an und zum ersten Mal in das urige Ambiente von Tenne und...