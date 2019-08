Brome anno 1626 mit Pikenieren, Täschnern und Marketenderinnen

In die Zeit des Dreißigjährigen Krieges entführten Musketiere und Pikeniere die Besucher im Feldlager an der Burg Brome.

Randy Jansink schwitzt unter seinem Wams, vor allem aber unter dem Helm. Er gehört zu den Pikenieren, zur Infanterie, bewaffnet mit einem sechs Meter langen Spieß. Er kommt aus Aalten, einer Stadt an der holländisch-deutschen Grenze, nicht weit von Borken, und lagert an der Burg Brome. „Zeitsprung Brome anno 1626“ ist das Motto des Wochenendes rund um die Burg.

Jansink ist ein sehr freundlicher Pikenier, keiner dieser Söldner, die im 30-jährigen Krieg für Tod und Elend sorgten. Aber einer, der das Leben im Feldlager, den Sprung in eine andere Zeit genießt. „Was man zu Hause auch macht, was man für einen Beruf hat, ist hier total egal“, erzählt er. „Hier haben alle das gleiche Ziel: zu erleben, wie das Lagerleben damals war.“ Man kenne sich, spricht’s und grüßt den Musiker Dunken. „Alles, was wir machen, machen wir so authentisch wie möglich“, sagt der Pikenier.

So wie der Täschner und Gürteler Heinz Neumeier. Er ist aus Memmingen nach Brome gekommen, näht Beutel und Taschen nach historischem Vorbild. Aber auch, Achtung kleiner Zeitsprung, Smartphone-Hüllen. Er schmunzelt, jaja, die kleinen Kompromisse. Für Neumeier ist das Lagerleben nicht nur ein Hobby, es ist auch ein Stück Lebensphilosophie. „Wir leben vor der Zeit, nicht ganz in der Zeit“, sagt er und verweist an die Gruppen aus den Niederlanden und Belgien, aus Irland und Wales. „Das ist gelebtes Euro, das Spaß macht.“

Bei ihm zu Hause in Memmingen gibt es alle vier Jahre das Wallenstein-Fest. Das nächste findet 2020 statt. Da sei allein die kämpfende Truppe 1600 Mann stark, insgesamt sind es bis zu 6000 Akteure. Ja, Waffen wie Musketen und Kanonen gehören auch dazu. Deshalb habe jeder, der eine Muskete bedient auch einen Sprengstoffschein.

Währenddessen schlendern Marketenderinnen durchs Lager, bereitet der Koch das Essen zu. Da darf es dann statt karger Landsknecht-Kost auch mal Nudeln satt geben. Große Freude am Leben im 17. Jahrhundert hat auch Uwe Kalb aus Ohrum bei Wolfenbüttel. Als seine Heimatgemeinde 1997 das 1250-jährige Bestehen feierte, hat er Gefallen am Leben im 17. Jahrhundert gefunden. In Brome ist er mit der Interessengemeinschaft Dreißigjähriger Krieg Oderwald zu Gast. Sein Sohn leitet mittlerweile den Verein. Kalbs Maxime: „Wer die Zukunft gestalten will, muss die Vergangenheit kennen.“ Klingt nach Helmut Kohl, auch ein Stück Geschichte…