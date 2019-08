Wenn der Fendt röhrt und den Full-Pull schafft, johlt die Menge

„Der König auf seinem K 700 A ist bereit, die Kiste röhrt, und hüh Kartoffelbrei, da geht er ab“, hallt die Stimme des Moderators über das Stoppelfeld. Die Menschen am Rand der Treckerpiste sind gespannt. Was schafft der alte Sowjet-Trecker, einst gebaut im Kirowwerk in Sankt Petersburg.

Die Erwartungen sind gedämpft, das Getriebe hakelt und deshalb fährt er nur im Straßengang. Aber er röhrt auch so, wenn Fahrer Lutz Brandes aufs Gaspedal tritt. 225 PS hat er unter auch der Haube. Hinter dem Trecker hängt tonnenschwer die Last – die muss er ziehen, am besten bis ins Ziel. Doch der K 700 A schafft nicht mal die Hälfte.

Ganz anders Helmer, er fährt einen Fendt 824. Satte 230 PS leistet der Motor - und wie er leistet, Helmer schafft das Ziel, die Menge johlt. „Unser nächster Fuuuuuuull Puuuuuuull“, dröhnt die Stimme des Moderators über die Zuschauermenge. Ab ins Stechen.

Rund 1500 Menschen sind zum Trecker-Treck nach Tülau gekommen. Auf der Wiese nebenan stehen die Menschen Schlange für einen Rundflug im Hubschrauber. Das Team von Primary Copter aus Braunschweig hat reichlich zu tun. Die Rundflüge über den Ort und das Bromer Land sind einer der Höhepunkte an diesem Nachmittag.

Aber auch das Trecker-Pulling. Die Landmaschinen müssen einen bis zu 18 Tonnen schweren Schlitten über den Acker ziehen. Wer es ins Ziel schafft, hat gewonnen oder kommt so wie Helmer ins Stechen. In elf Klassen wird gefahren, mehr als 80 Trecker sind dabei.

Nico Taeger (26) und Tim Kruse (27) freuen sich am späten Nachmittag wie die Schneekönige. Schon jetzt steht fest, die komplette Veranstaltung war ein Full-Pull. Von vornherein sicher war das nicht, besonders weil es die erste Veranstaltung dieser Art war. „Wir wussten auch nicht genau, was da auf uns zukommt“, erzählt Kruse. Jede Menge wie sich bis zum Abend zeigt. Bis zum Einbruch der Dunkelheit röhren die Traktoren, werden die Sieger ermittelt. Dazu gibt’s eine bunte Lichtershow, die etwa 1500 Besucher sind begeistert.

Kruse und Taeger freuen sich über die Unterstützung der Tülauer. „Wir sind hier eine tolle Dorfgemeinschaft.“ Die Motorradfreunde haben ebenso mitgeholfen wie die Feuerwehr und andere Vereine. Strom und Wasser kommen von einem Anwohner, der sonst die ruhige Lage am Dorfrand genießt, an diesem Nachmittag aber das Pulling-Team unterstützt.

Dann dröhnt der nächste Fendt heran, ein 924er. Für ihn ist die Fahrt nach zwei Dritteln der Strecke zu Ende. Nichts geht mehr. Doch der Trecker-Treck in Tülau geht weiter – und wird noch lange im Gespräch bleiben.