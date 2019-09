Anbau an Grundschule Parsau verschoben

Der Anbau an die Grundschule Parsau wird erneut verschoben, das Konzept für die Bauabschnitte des Schulstandorts Rühen wird gebilligt: Das empfahl der Schulausschuss der Samtgemeinde Brome in seiner Sitzung am Dienstag. Der Rat der Samtgemeinde hatte im Dezember vorigen Jahres beschlossen, den...