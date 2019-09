Konzert in der Klosterkirche Isenhagen: „Brezel trifft Baguette“

Für das Konzert am Freitag, 27. September, ab 20 Uhr in der Klosterkirche Isenhagen hat sich kurzfristig eine Änderung ergeben. Aus dem Trio Neu Gehört wird das Duo Maingold. Krankheitsbedingt fällt Larissa Hennig (Posaune) aus, und die beiden verbliebenen Musikerinnen – Christina Bernard (Saxophon) und Lea Maria Löffler (Harfe) – treten als Duo Maingold auf.

In dieser Besetzung verfügen die preisgekrönten Künstlerinnen bereits über viel Konzerterfahrung, wie der Veranstalter mitteilt.

Sie werden ein Programm unter dem Titel „Brezel trifft Baguette“ präsentieren, denn das Rezept dieser Zusammenstellung setzt sich aus zwei Zutaten zusammen: französischen und deutschen Komponisten. Es wurde eine vielfältige Mischung aus Stücken arrangiert, die von der Barockzeit bis in die Moderne reicht und die ganze Bandbreite der Besetzung Saxophon-Harfe eröffnet.

Der Bogen der Komponisten spannt sich von Robert Schumann und Carl Philipp Emanuel Bach über Claude Debussy und Gustav Bumcke bis hin zu Ida Gotkovsky und Jacques Ibert.

Das Konzert findet innerhalb der erfolgreichen Reihe „Schätze im Kloster“ statt, die außer vom Kloster Isenhagen von den Kulturvereinen Hankensbüttel und Wittingen sowie dem Lions-Club Wittingen getragen wird.

Eintrittskarten zum Preis von 17 Euro (Schüler 5 Euro) sind im Vorverkauf in Hankensbüttel bei der Buchhandlung Ullrich, Bahnhofstraße 4, (05832) 1260, und in Wittingen bei Heine Tabakwaren, Lange Straße 16, (05831) 7124 sowie am Veranstaltungstag an der Abendkasse erhältlich. red