Bushaltestellen in Barwedel bald barrierefrei

Die letzten beiden Bushaltestellen im Ort sind bald fertig: „Der barrierefreie Umbau an der Tiddischer Straße ist in den letzten Zügen, so dass die komplette Maßnahme noch in der ersten Novemberwoche abgeschlossen sein soll“, wie Bürgermeister Siegfried Schink auf Nachfrage berichtete. Der...