Vermarktung des Gifhorner Glasfaserausbaus geht voran

Gifhorn. In Brome, Meinersen und Barwedel haben 41 Prozent Verträge mit Giffinet abgeschlossen. Noch bis zum 15. November besteht dazu die Möglichkeit.

Nachdem im ersten und zweiten Vermarktungsgebiet der kreiseigene und geförderte Glasfaserausbau sichergestellt ist, zieht nun auch das dritte Vermarktungsgebiet nach. Die Bürger der Samtgemeinden Brome und Meinersen sowie der Gemeinde Barwedel haben mit dem Abschluss ihrer Verträge mit Giffinet die Mindestanschlussquote von 40 Prozent erreicht. Der Landkreis Gifhorn freut sich über das Erreichen des Mindestziels, weist aber auch nochmal auf die einmalige Möglichkeit des Ausbaus hin, heißt es in einer Mitteilung

Knapp zwei Wochen vor Ablauf der Vorvermarktungsphase können der Landkreis Gifhorn und die Giffinet vermelden, dass der Ausbau auch im dritten Vermarktungsgebiet sichergestellt ist. Anfang dieser Woche wurde die notwendige Mindestanschlussquote von 40 Prozent erreicht. Aktuell steht die Quote bei 41 Prozent. Landrat Andreas Ebel konstatiert, dass dies eine erfreuliche Nachricht sei, aber kein Grund zum Ausruhen ist. „Wir haben unser Minimalziel erreicht und den Ausbau im dritten Vermarktungsgebiet sichergestellt. Die Quote zeigt aber auch, dass der Großteil der betroffenen Bürger noch unentschlossen ist“, kommentierte Ebel.

Um diese Unentschlossenheit abzulegen und einen Vertrag bei Giffinet abzuschließen bleibt den betroffenen Haushalten noch bis zum

15. November 2019 Zeit. Dann endet die Vorvermarktungsphase im dritten Vermarktungsgebiet und damit der Anspruch auf einen kostenlosen Glasfaseranschluss. „Dies ist eine einmalige Gelegenheit, die es in dieser Form nicht mehr geben wird“, ergänzte Ebel.

Für einen vergleichbaren Glasfaseranschluss bis ins Haus können auf dem freien Markt Kosten von mindestens 5000 Euro anfallen. „Ich bitte alle Bürger die die Chance noch nicht ergriffen haben, sich diese Gelegenheit nicht entgehen zu lassen und bis Mitte des Monats einen Auftrag bei Giffinet einzureichen“, appellierte Ebel. Auch aus Sicht des Netzbetreibers Giffinet sei noch Luft nach oben. „Unser Ziel ist es, an den Erfolg aus dem ersten und zweiten Gebiet anzuknüpfen“, sagt Inga Lassen, Teamleitung im Endkundenvertrieb/Marketing bei Giffinet. Hier liegen die Anschlussquoten bereits bei über 60 Prozent. „Es bleibt also weiterhin spannend.“

Mit Abschluss des dritten Vermarktungsgebietes wird zeitnah das vierte Vermarktungsgebiet in die Vorvermarktungsphase starten. Aufgrund der anstehenden Weihnachtszeit wird die Vermarktungszeit vom 16. November 2019 bis zum 29. Februar 2020 andauern. „Auch dort hoffen wir wieder auf das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger unser Breitbandprojekt zu unterstützen“, teilte Ebel mit.

Bürger, deren Gebäude in einem weißen Fleck steht, die aber noch keinen Auftrag bei Giffinet eingereicht haben, können sich gerne weiterhin unter (0800) 5566022 oder per E-Mail an info@giffinet.de wenden.