Treckerfreunde Neudorf-Platendorf veranstalten Treckerparty

„Es wird Zeit für ein drittes Treckertreffen“, sind sich die Treckerfreunde Neudorf-Platendorf einig. Nach dem ersten Treffen 2014 und dem Folgetreffen 2017 sei es 2020 wirklich mal an der Zeit. 2013 habe eine Zählung ergeben, dass es in dem Moordorf 111 alte Schlepper vor dem Baujahr 1980 gibt. Nur zum kleinen Teil seien diese alten Maschinen noch in einem fahrbereiten Zustand oder sogar gelegentlich auf der Straße zu sehen gewesen, teilen die Treckerfreunde mit.

Als die Treckerfreunde dann zum ersten Treffen riefen, seien tatsächlich einige Besitzer dieser Gefährte in die Pötte gekommen, hätten die Oldtimer aus den Büschen gezogen und sie zum Leben erweckt. Teilweise nicht nur das – der eine oder andere habe daraus ein richtiges Schmuckstück gezaubert. Einen weiteren Zuwachs dieser Wiederbelebungen habe es beim zweiten Treffen gegeben. Auch diese Treckerschau sei eine große Party gewesen, zu der viele Zuschauer aus dem Dorf und der näheren Umgebung gekommen seien. Eine Treckerparty soll es auch diesmal werden, mit Darbietungen und Wettbewerben. Das sei alles noch in Planung. Aber ein großes Ziel bleibe: den Rest der Besitzer der 111 Traktoren wenigstens so weit zu bringen, dass sie einmal drüber nachdenken, ihr Dieselross oder auch eine andere alte Maschine zumindest bis auf den Festplatz bei Adolf Wulfes zu schaffen und zu präsentieren.

So schwer sei so eine Regeneration alten Eisens oft auch gar nicht – manchmal reiche ein wenig Öl, Diesel, Luft und Wasser, noch ein Ladegerät und ab gehe es. Dann vielleicht noch den einen oder anderen Filter, und: perfekt.

Das nächste Treffen ist für den 13. Juni 2020 geplant. Den genauen Ablauf wollen die Treckerfreunde

später mitteilen.