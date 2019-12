Tänzer aus Triangel belegen Platz eins in Thüringen

Triangel. Höhepunkt für Sven und Angela Bär vom SV Triangel: Die beiden tanzten beim TSC Rennsteigperle in Masserberg in Thüringen.

Das 3. Masserberger Weihnachtsbaum-Turnier mit ausverkaufter Ballveranstaltung stand an.

Die Triangeler ertanzten sich hierbei nach Vereinsangaben einen sicheren ersten Platz und kamen so ganz oben auf das Treppchen. Noch in der Vorwoche tanzten Sven und Angela Bär beim 1. SSV in Saalfeld. Bei zwölf teilnehmenden Paaren in der Sen II C erreichten sie im sechspaarigen Finale den vierten Platz.

Jetzt ging es nach Masserberg. Hier tanzten sie bereits ihr Aufstiegsturnier für die C-Klasse mit dem ersten Platz. Hoch motiviert gingen sie an den Start, bekamen in der Vorrunde volle Kreuze, heißt es weiter.

Auch im Finale ließen sie den anderen Paaren keine Chance, denn die Wertungsrichter setzten Sven und Angela in allen vier Tänzen auf Platz eins. Masserberg bleibt in guter Erinnerung.