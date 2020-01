Insgesamt acht Ortsfeuerwehren waren bei dem Hausbrand in Wittingen am frühen Sonntagmorgen vor Ort – das Niederbrennen konnten sie jedoch nicht verhindern.

Wohnhaus in Wittingen brennt komplett nieder

Ein Pkw-Fahrer hat am frühen Sonntagmorgen gegen 1.45 Uhr einen Brand im Bereich des Dachstuhls eines Wohnhauses in der Spörkenstraße in Wittingen bemerkt. Wie die Polizeiinspektion Gifhorn mitteilt, alarmierte der Mann durch lautes Hupen umgehend die Bewohner.

Die fünf Personen im Alter zwischen 23 und 79 Jahren konnten daraufhin das Haus verlassen. Sie erlitten durch den Brand leichte Rauchgasvergiftungen und wurden zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Gifhorn gebracht. Die Erstversorgung vor Ort hatten die Schnelleinsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes in Gifhorn sowie ein Notarzt übernommen.

Insgesamt acht Ortswehren bekämpften laut Mitteilung das Feuer, konnten jedoch ein Ausbreiten auf das gesamte Wohnhaus nicht verhindern – es brannte schließlich nieder. Der Gesamtschaden wird aktuell auf circa 300 000 Euro geschätzt, die Brandursache ist laut Polizei bislang unklar. Die entsprechenden Ermittlungen liegen nun beim Zentralen Kriminaldienst.