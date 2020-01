Hochstimmung beim Jungschützenball in Brome

Hoch her ging es am Samstagabend in der Perle an der Ohre. Die Jungschützen hatten traditionell am zweiten Wochenende im neuen Jahr zum 48. Jungschützenball und damit ihrem ersten Termin eingeladen, und da ließen sich rund 200 Gäste nicht lange bitten. Das namenlose Maskottchen der Jungschützen...