Feuerwehr rückt zum Küchenbrand in Groß Oesingen aus

Zu einem Küchenbrand wurde die Feuerwehr am Dienstag gegen 13.33 Uhr in die Straße Wickeloh in Groß Oesingen gerufen. Auf einem Herd hatte sich in einem Topf Fett entzündet; die Bewohnerin hat sofort die Küche verlassen und die Feuerwehr gerufen. Die Frau hatte Qualm eingeatmet und wurde zur...