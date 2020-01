Straßenausbau in Barwedel: Ratsmitglieder stört fehlender Fußweg

Der Ausbau der Siedlungsstraße im Neubaugebiet Fuhrenkamp in Barwedel ist bereits vom Gemeinderat beschlossen worden – jetzt stand in der jüngsten Sitzung des Gremiums die Debatte zur Ausschreibung an. Der Gemeindeweg soll 98.000 Euro kosten und von der Tiddischer Straße bis zur Einmündung des...