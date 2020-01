Samtgemeinde Brome ändert Anmeldekriterien für Kita-Plätze

Der Rat der Samtgemeinde Brome hat ein neues Aufnahmeverfahren für Kindertagesstätten (Kitas) beschlossen, das am 1. August starten soll. Folgende Kriterien (in dargestellter Reihenfolge) gelten ab diesem Stichtag für die Vergabe von Kita-Plätzen, wie es in einer Mitteilung der...