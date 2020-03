Hilfsorganisationen im Landkreis Gifhorn: „Bleibt zu Hause!“

Im Landkreis appellieren die Polizei, die Freiwilligen Feuerwehren, das Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk in den sozialen Medien gemeinsam an die Bürger, in dieser für alle sehr schweren Zeit zu Hause zu bleiben und die sozialen Kontakte auf das Nötigste zu beschränken. „#StayAtHome“ lautet...