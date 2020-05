Polizei erwischte mehrere Raser in Gifhorn und Rühen

In den vergangenen Tagen führte die Polizei gezielte Geschwindigkeitskontrollen in Gifhorn und Rühen durch.

Aufgrund mehrerer Anwohnerbeschwerden führte die Polizei in den vergangenen Tagen an der Braunschweiger Straße und dem Sonnenweg in Gifhorn sowie an der Oebisfelder Straße in Rühen Geschwindigkeitskontrollen durch. Nach der neusten Überarbeitung der Straßenverkehrsordnung drohen nun sechs Temposündern Fahrverbote von jeweils einem Monat.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 26-jähriger Wesendorfer, der mit seinem VW Eos am Montag um 23.30 Uhr mit Tempo 92 auf der Braunschweiger Straße in Höhe des LIDL-Marktes in Richtung Innenstadt raste. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro plus Verwaltungsgebühr, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.