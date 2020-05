Randhahn verlässt Rühener Verwaltung

„Jeder Abschied ist auch ein Anfang.“ So beginnt – passend zu den Worten von Rühens Bürgermeister Karl Urban – für Kerstin Randhahn nun der Ruhestand. Am Mittwoch hatte die Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters ihren letzten Arbeitstag – und bekam am Ende der Ratssitzung von Urban und einigen Ratsmitgliedern Präsente und lobende Worte mit auf den Weg. „Wir bedauern es, solche erfahrenen Mitarbeiter zu verlieren. Du warst ein echter Glücksfall für uns!“, sagte Urban, der in Anzug und mit Mundschutz extra zur Verabschiedung erschienen war, die Ratssitzung anschließend aber

zügig wieder verließ, da er aufgrund gesundheitlicher Vorbelastung in Corona-Zeiten kein Infektionsrisiko eingehen will.

