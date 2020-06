Grenzmuseum in Zicherie-Böckwitz öffnet Sonntag seine Türen

Nach der Rettung des Grenzmuseums Ende vergangenen Jahres musste der neue Vorstand gleich zu Beginn des Neustarts improvisieren. Durch die Corona-Krise konnten die ersten Maßnahmen wie große Arbeitseinsätze auf dem Museumsgelände und der im April geplante Saisonstart nicht stattfinden. Dafür fanden sich bereits bei der vergangenen Mitgliederversammlung Arbeitsgruppen für die aktive Gestaltung des Museums ein: Teams aus den vier Bereichen Touren, Archiv, Backhaus/Bauerngarten und Ausstellung trafen sich in Kleinstgruppen, heißt es in einer Mitteilung des Museums. Erste Umgestaltungen, Pflege des Geländes und Entrümpelungsaktionen konnten so trotz Kontakteinschränkungen umgesetzt werden.

Weiterhin gibt es viel zu tun, jeder Interessierte ist willkommen, sich im Verein einzubringen, um gemeinsam ein lebendiges Museum zu gestalten. Auch fördernde Vereinsmitglieder werden dringend gesucht, denn die laufenden Kosten des Museumsbetriebs und anstehende wichtige Investitionen zehren an der klammen Museumskasse, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mit einem Hygienekonzept begeht der Verein nun am kommenden Sonntag, 7. Juni, den verspäteten Saisonauftakt. Zwischen 14 und 17 Uhr soll ab sofort sonntags ein Besuch des Grenzmuseums möglich sein. Zusätzlich können von der AG Touren bereits die ersten Termine angeboten werden. Den Auftakt gestaltet Vereinsmitglied Ulrich Lange. Unter dem Motto „Geschichten zu Zicherie und Böckwitz“ startet am Dienstag, 30. Juni, um 18.30 Uhr eine erste geführte Radwanderung. Wiederholt wird diese Tour am 25. August um 17 Uhr und am 3. Oktober um 10 Uhr. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet das Museumsteam um Anmeldung unter info@grenz-museum.de oder (039008) 829492. Für Vereinsmitglieder wird ein Unkostenbeitrag von drei Euro erhoben, Nichtmitglieder zahlen acht Euro inklusive Eintritt für die Ausstellungsräume. red

Die Touren:

Dienstag, 30. Juni, 18.30 Uhr; Dienstag, 25. August, 17 Uhr und Samstag, 3. Oktober, 10 Uhr: „Geschichten zu Zicherie und Böckwitz“, Radwanderung mit Ulrich Lange.

Sonntag, 12. Juli, 10 Uhr: „Die Grenze von Zicherie bis Gladdenstedt“, Radwanderung mit Jens Winter.

Sonntag, 2. August, 10 Uhr: „Grenzlehrpfad und Grünes Band“: Familienwanderung mit Ralf Knapp.

Sonntag, 4. Oktober, 10 Uhr: Gesundheitswanderung mit Martina Nesswetter.