Frau gerät bei Croya in den Gegenverkehr

Gegen 8.20 Uhr kam es am Donnerstag zu einem Unfall auf der

B 244 zwischen Croya und Zicherie. Eine 32-Jährige aus Brome fuhr mit ihrem VW Golf Richtung Norden und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Der ihr entgegenkommende LKW-Fahrer wich noch nach rechts aus, trotzdem kollidierte der Golf mit der hinteren Achse des Aufliegers. Der Golf kam ins Schleudern und stieß mit der Front gegen einen Ford Transporter, in dem drei Personen saßen, und danach frontal gegen den dahinter fahrenden VW Bulli, in dem sechs Personen saßen. Ein Renault Transporter mit acht Insassen konnte rechtzeitig bremsen und so einen Zusammenstoß mit dem VW Bulli verhindern. Das bemerkte jedoch der Fahrer eines VW Jetta zu spät und fuhr auf den Renault auf.

Für die Unfallaufnahme wurde die B 244 voll gesperrt. Bis auf den LKW und den Renault war keins der Fahrzeuge mehr fahrbereit. Erste Schätzungen zum Schaden belaufen sich auf circa 100.000 Euro. Die sechs Insassen des VW Bullis wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht, die schwangere Golffahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Braunschweig geflogen.

