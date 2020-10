Bei einem Unfall am Sonntagmorgen auf der B 4 wurden zwei Männer aus dem Land Brandenburg schwer verletzt, die in Richtung Norden unterwegs waren. Der Wagen der 31- und 33-Jährigen sei gegen 6.45 Uhr auf Höhe von Steinhorst aus unerklärlichen Gründen von der Fahrbahn abgekommen, berichtet die Polizei auf Nachfrage. Der Wagen krachte gegen einen Straßenbaum. Die beiden Insassen wurden in die Kliniken in Gifhorn und Uelzen gebracht. Die Straße war während der Rettungsarbeiten kurzfristig gesperrt.