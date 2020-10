Unbekannte stehlen Ortseingangstafel in Oerrel

Bislang Unbekannte haben im Dedelstorfer Ortsteil Oerrel die Ortseingangstafel gestohlen. Als Tatzeit gibt die Polizei die Nacht vom 10. auf den 11. Oktober an. Die Diebe lösten zunächst die Schrauben der Befestigung und nahmen dann das Schild heraus. Aufgrund der Arbeitshöhe dürften sie eine Leiter benutzt haben, heißt es. Die Tafel habe sich am Ortseingang aus Richtung Emmen, am Emmer Weg, einem Wirtschaftsweg, direkt neben einem Wohnhaus befunden. An genau dieser Stelle sei schon mal eine Ortstafel entwendet worden. Hinweise: (05832) 979340.

red