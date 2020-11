Kostenloser „Küchenkalender 2021“ für Dörfer im Boldecker Land

Einen Monatskalender mit wichtigen Infos für die Familien präsentierte Herausgeber Bernd Klamt gemeinsam mit Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier am Mittwoch. Klamt von der Agentur Druck-König erklärte: „Jeder Haushalt in den sechs Gemeinden im Boldecker Land erhält in den nächsten Tagen den ,Küchen-Kalender’ kostenlos ins Haus geliefert“.

Für jeden Ort der Samtgemeinde gibt es einen eigens zugeschnittenen Kalender Der in einer Auflage von 5000 Stück gefertigte Kalender biete ein großzügiges Kalendarium für jeden Monat, auf dem die Familien eigene Termine eintragen können. Für jeden Ort der Samtgemeinde gibt es einen eigens zugeschnittenen Kalender mit allen wichtigen Terminen der örtlichen Vereine und der Kirche, sofern sie bekannt sind. Feiertage, Schulferien, VW-Werksurlaub sowie ausgesuchte Programme des Wolfsburger Theaters und, wenn möglich, Heimspiele der Grizzlys und des VfL Wolfsburg sind aufgeführt. Klamt: „Für jeden einzelnen Ort lassen sich auf einen Blick erkennen, welche Mülltonne herausgestellt werden muss, ob der Gelbe Sack dran ist oder auch, wann Sperrmüll oder Grünrückstände terminiert sind und wann der ausgediente Weihnachtsbaum abgeholt wird.“ Neben dem Boldecker Land soll auch die Samtgemeinde Isenbüttel einen eigenen Küchenkalender bekommen Vorausgegangen war im laufenden Jahr ein „Prototyp“ für die Gemeinde Weyhausen. Das habe sehr gut funktioniert, sodass man die Coronazeit genutzt habe, das Projekt auszuweiten. Die Nachfrage von Unternehmen sei aber so groß gewesen, dass nicht alle einen Platz im Kalender fanden. „Für 2022 ist bereits der nächste Kalender in Arbeit.“ Neben dem Boldecker Land soll auch die Samtgemeinde Isenbüttel einen eigenen Küchenkalender bekommen.