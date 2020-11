Dyskalkulie des Kindes wird für Gifhorner Familie zur Belastung

Wenn Schulkinder eine Lernschwäche haben und professionelle Hilfe bekommen sollen, ist das mit hohen Kosten verbunden, die eine Familie schnell in Bedrängnis bringen kann. Laut Gesetz sollen sie die Jugendämter übernehmen, wenn seelische Behinderungen oder soziale Beeinträchtigungen vorliegen. Sie aber tatsächlich erstattet zu bekommen – vor allem in voller Höhe – ist eine andere Sache. Seit einem Jahr kämpft eine Familie aus dem Südkreis darum und hat bereits eine Klage beim Verwaltungsgericht Braunschweig eingereicht.

„Die Lehrerin unserer Tochter hat schon Ende des ersten Halbjahres gesagt, das Kind habe eine Rechenschwäche“, erzählt die Mutter. Dyskalkulie lautete die Diagnose für Klara (Name geändert). Sie bekommt seit der zweiten Klasse zeitweise Unterstützung von einer Förderschullehrerin, hat eigene Mathebücher und -aufgaben. Sie leide unter der Situation, sei depressiv, habe Zukunftsängste. „Sie hat zum Beispiel überhaupt keinen Bezug zum Geld. Sie sagte zu uns, sie brauche wohl für immer unsere Hilfe. Sie denkt, es ist eine Krankheit.“ Allmählich komme es zu Hänseleien in der Schule.

Möglichkeiten zur Kostenübernahme im Internet entdeckt

Seit September vergangenen Jahres – da war sie in der zweiten Klasse – bekam Klara eine Therapie in einem Braunschweiger Institut. Die Familie war erst davon ausgegangen, dass niemand die Kosten von 200 Euro im Monat bezahlt. „Aber im Internet habe ich nach ein paar Sitzungen entdeckt, dass sie die Jugendämter unter bestimmten Voraussetzungen übernehmen“, so Klaras Mutter. Paragraf 35a des Sozialgesetzbuches VIII (Eingliederungshilfe) ist der Schlüssel dazu.

Noch lief alles glatt: „Wir haben einen Antrag gestellt, es wurde ein medizinisch-psychiatrisches Gutachten verlangt.“ Das habe ein Kinder- und Jugendpsychologe aus Braunschweig erstellt. Diagnose: „ausgeprägte, schwere Dyskalkulie“. „Dadurch war die Diagnose offiziell und anerkannt“, sagt die Mutter. Mitte Januar dieses Jahres habe die Sachbearbeiterin des Landkreises in einem Gespräch signalisiert, dass dem Antrag wohl stattgegeben werde, das gelte jeweils für ein Jahr ab Antragsdatum, also ab Dezember 2019.

Der Landkreis wollte statt Einzel- nur Gruppentherapien bezahlen

Doch der Bescheid aus dem Schloss in Gifhorn schockte die Mutter dann doch: „Der Landkreis wollte nur drei Einzeltherapien und sonst nur neun Gruppentherapien bezahlen“ – sprich: nur 134 Euro statt 200 pro Sitzung, der Rest wäre aus der Familienkasse zu zahlen. Zu dem Zeitpunkt hatte Klara schon neun Einzelsitzungen absolviert, die die Familie aus eigener Tasche bezahlt hat. „Es gibt in dem Institut gar keine Gruppentherapien“, weiß die Mutter. Sie habe auch kein Institut in der Nähe finden können, das dies anbietet.

Es kam noch härter: Auf dem Konto der Eltern kam nur das Geld für die Gruppentherapien an, nicht einmal für die drei bewilligten Einzelsitzungen. „Ich frage mich allen Ernstes: Wer leidet da eigentlich an Rechenschwäche?“

Beschwerde der Mutter wurde abgelehnt

Die Mutter hakt nach, bekommt vom Jugendamt die Zusage, dass der Bescheid neu aufgelegt wird. „Es kam aber nichts. Ich habe wieder angerufen, mich durch die Hierarchien gekämpft – und eine Gesprächseinladung bekommen.“ Das wurde dann einen Tag vorher abgesagt – da wütete das Corona-Virus bereits. Der Bereichsleiter habe mitgeteilt, es sei ohnehin schon „alles gesagt“. Die Mutter schrieb an Landrat Andreas Ebel direkt und schließlich ans Landesjugendamt – mit dem Ergebnis, dass ihre „Beschwerde abgelehnt“ wurde. „Ich wollte gar keine Beschwerde, ich wollte nur Klärung.“

Nach einer Corona-Pause liefen die Therapien im Sommer wieder an – aber ohne Klara. Das Institut verwies auf Diskrepanzen bei der Bezahlung. Denn es hatte mittlerweile eine Unterschrift von der Familie eingefordert, dass sie die Differenzsumme zahlen sollte. Das verweigerte die Mutter, weil sie sich damit dauerhaft verpflichtet hätte, sie zu zahlen.

Dem Landkreis fehlt eine gutachterliche Empfehlung

Auf Anfrage der Rundschau nimmt nun auch der Landkreis Stellung zum Streit um die Kostenübernahme. Laut Erstem Kreisrat Thomas Walter haperte es die ganze Zeit nur am ersten Gutachten des Psychologen: „Aus der dem Fachbereich Jugend eingereichten fachärztlichen Diagnostik ging keine Empfehlung/Aussage hinsichtlich einer eventuellen notwendigen Einzelförderung hervor, so dass die Leistung in Form einer üblichen Gruppenförderung bewilligt wurde.“ Trotzdem habe der Fachbereich Jugend eine dreimonatige Einzeltherapie bezahlen wollen.

Am 1. Oktober habe die Kreisverwaltung erneut Kontakt mit der Mutter aufgenommen, um dieses Problem noch einmal zu erörtern. Walter: „Als einvernehmliches Ergebnis wurde mit Verweis auf die mögliche Notwendigkeit von Einzeltherapie die kurzfristige Einreichung einer neuen, ausführlicheren fachärztlichen Stellungnahme vereinbart.“ Die sei Mitte des Monats eingegangen. Und somit stehe einem neuen positiven Bewilligungsbescheid nichts mehr im Wege.

Zusage zur Kostenübernahme des Landkreises ist eingetroffen

„Ja, das haben wir jetzt bekommen, mit Datum vom 26. Oktober“, bestätigt die Mutter auf Nachfrage unserer Zeitung. „Ich bin jetzt guter Hoffnung. Der Neustart der Therapien soll zeitnah erfolgen.“ Allerdings ist sie der Meinung, dass auch schon das erste Gutachten „so ausgiebig“ gewesen ist, dass es für die Bezahlung von Einzeltherapien entsprechend gewertet hätte werden können. Der Gutachter habe lediglich zwei, drei Sätze hinzugefügt, dass sein erstes Gutachten falsch interpretiert worden sei.

Klaras Mutter hat bei ihren monatelangen Recherchen erfahren, dass ihre Familie nicht die einzige ist, die Kostendiskussionen mit einem Jugendamt hatte. Sie sei gern bereit, sich mit anderen Betroffenen zu diesem Thema auszutauschen. Wer Kontakt aufnehmen möchte, mailt ihr an die Adresse Lernschwaeche@gmx.de.