„Jetzt erst recht!“ – So lautet in diesem Jahr der Slogan der Organisation „Weihnachten im Schuhkarton“ anlässlich der Corona-Pandemie. In diesem Jahr beteiligt sich die Brechtorfer Jugendfeuerwehr wieder an der bundesweiten Spendensammelaktion.

Die Jugendlichen packten dafür Spielzeug, Hygieneartikel, Kleidungsstücke, Süßigkeiten, Schulsachen und eine Grußkarte in die mit Geschenkpapier verkleideten zehn Schuhkartons. „Damit wollen wir bedürftigen Kindern weltweit zu Weihnachten eine Freude machen und Liebe weitergeben – viele dieser Kinder halten mit dem Schuhkarton das allererste Geschenk in im Leben in den Händen“, erläutern die Jugendfeuerwehrwartin Sarah Möker und ihr Stellvertreter Philipp Lemke die Aktion. „Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der größten Geschenkaktion „Operation Christmas Child“ des internationalen christlichen Hilfswerks Samaritan’s Purse. Seit Beginn der Aktion im Jahre 1993 wurden weltweit mehr als 157 Millionen Kinder in etwa 160 Ländern durch die Aktion zu Weihnachten beschenkt.

red