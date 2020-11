Jede Menge Elterntaxis vor Schulbeginn und kurz vor Unterrichtsschluss, die überall auf dem Gelände vor allem vor den Grundschulgebäuden halten, das ist an vielen Orten ein großes Problem für die Verkehrssicherheit.

Hinzu kommt die Unsicherheit durch die anhaltende Pandemie. Verständlich sei die Sorge, dass sich der Nachwuchs in einem vollen Bus infizieren kann, meint Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann während eines Termins vor ihrem Rathaus.

Matthias Sarfert, der kürzlich ernannte Leiter der Grundschule Brome, ergänzte: „Es gibt nur einen kleinen Parkplatz, der soeben für die Lehrkräfte ausreicht. Auch die Streifen an den Seitenstraßen sind rasch zugeparkt, sodass die Autos der Eltern zwangsläufig auf den Busspuren zum Stehen kommen.“

In Brome haben Samtgemeinde, Gemeinde und Schulleitung eine überzeugende Lösung gefunden: Der Besucherteil des Parkplatzes vor dem Rathaus sei selten voll belegt, erläuterte Peckmann. Dort weist jetzt ein Schild darauf hin, dass diese Seite Parkstreifen von nun an als „Elternhaltestelle“ genutzt wird.

Zwar sind es von dort aus gut 100 Schritte bis zum Pausenhof, doch die Überquerung der Hauptstraße ist für die Jüngsten durch eine Ampel gesichert. Ein Schild mit symbolischer Schule und Auto weist darauf hin, dass es von dort aus zu Fuß weitergeht. Bromes Bürgermeister Gerhard Borchert will zudem mit gespendeten Fußstapfen die Kinder in die richtige Richtung schicken.

Die ebenso überraschende wie vorteilhafte Lösung hat auch Roman Schuwalow mitbegründet, der in der Samtgemeinde für die Überwachung des Verkehrs zuständig ist und vorher keine Möglichkeit sah, von Amts wegen gegen die elterliche Parkflut einzuschreiten. Jetzt hofft Sarfert darauf, dass sich rasch viele Eltern beteiligen. In einem Elternbrief will er auf die geradezu ideale Parkmöglichkeit für Elterntaxis hinweisen.