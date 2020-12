Löschversuch mit Gartenschlauch in Ummern.

Die Feuerwehr wurde von Anwohnern am Donnerstag gegen 14 Uhr zu einem Schuppenbrand in der Dorfstraße 61 in Ummern gerufen.

In einem Schuppen brannten ein Gartengerät und Bretter, der Bewohner löschte mit dem Gartenschlauch. Zwei Feuerwehrleute unter Atemschutz gingen mit einem C-Schlauch zur Brandbekämpfung vor. Der Bewohner kam zur Sicherheit mit dem RTW in die Klinik mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Es wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt, die brennenden Bretter wurden im Freien abgelöscht. Im Einsatz waren 31 Feuerwehrleute aus Ummern, Pollhöfen und Groß Oesingen. Die Polizei ermittelt.

bb