Störche verletzt Attacke auf Jungstörche in Osloß – ein Storch starb

Ein toter Jungstorch wurde am Montagmorgen unter dem Nest in Osloß gefunden. Er habe Stichverletzungen im Kopf- und Nackenbereich aufgewiesen, wie Hans-Jürgen Behrmann, Weißstorchbetreuer für den Kreis Gifhorn, mitteilt. Beobachtungen vor Ort hätten befürchten lassen, dass dies nicht das einzige Opfer sei.

Ein Jungstorch weist Stichverletzungen im Kopfbereich auf

Am Sonntag seien noch vier Junge im Alter von fünf Wochen im Nest gewesen. Deren Beringung sei ohnehin für Montag vorgesehen gewesen. Bei dem Einsatz mit Hilfe der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Gifhorn habe sich dann herausgestellt: Während zwei Junge offensichtlich unverletzt waren, wies der dritte ebenfalls Stichverletzungen im Kopfbereich auf. Er sei geborgen und ins Nabu-Artenschutzzentrum Leiferde gebracht worden.

Storchenpaar aus Calberlah attackiert seit Wochen das Nest in Osloß

Bei der Suche nach den Angreifern richte sich der Verdacht auf ein junges Storchenpaar, das in den Wiesen bei Calberlah mit der Brut begonnen hätte, dann aber dort von einem anderen Paar vertrieben worden sei. Schon seit Wochen versuchten die beiden – das zweijährige Männchen ist anhand seiner Ringnummer zu erkennen –, auf das Nest mit den vier Jungen in Osloß zu gelangen. Bisher seien sie immer von den Eltern abgewehrt worden. Dann habe das Angreiferpaar offensichtlich einen günstigen Moment erwischt, als beide Elternstörche auf Futtersuche und die Jungen unbewacht waren. Dass Storchenjunge von anderen Störchen bei einer versuchten Nesteroberung angegriffen und manchmal dabei sogar getötet werden, komme vor, so Behrmann.

Ein weiterer Storch versucht, auf dem Nest zu landen

Das sei übrigens nicht durch die Bereitstellung zusätzlicher Nisthilfen zu vermeiden. In Osloß gebe es davon noch zwei, die nicht besetzt seien. Die Angriffe des jungen Storchenpaares hätten sich aber von Anfang an nur auf dieses eine besetzte Nest gerichtet. Nachmittags habe erneut ein Fremdstorch versucht, auf dem Nest zu landen. Die beiden Jungen aber hätten ihn mit Schnabelhieben in seine Richtung erfolgreich abgewehrt.

