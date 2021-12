Rekord: Corona-Inzidenz klettert im Kreis Gifhorn auf 307,5

Der Kreis Gifhorn erreicht bei der Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen einen traurigen Rekord: Am Sonntag überstieg der Wert erstmals die 300er-Marke und liegt nun bei 307,5 (+7,9).

91 Neuinfektionen kamen hinzu. Der Gesamtwert liegt nun bei 9984. Die Zahl der Corona-Patienten im Helios-Klinikum sank in den vergangenen Tagen leicht. Am Sonntag lagen 22 Infizierte in den Betten, davon 4 auf der Intensivstation. 692 Menschen mit Corona sind bereits im Helios behandelt worden, durchschnittlich 10,6 Tage lang, 258 davon auf der Intensivstation.

rs

