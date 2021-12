Promis in der Stadthalle

Promis in der Stadthalle Kathy Kelly und Startenor Jay Alexander kommen nach Gifhorn

Kathy Kelly und Jay Alexander wollen im März in der Gifhorner Stadthalle auftreten.

Gifhorn. In der Stadthalle präsentieren sie Lieder ihres im März 2021 erschienenen Albums „Unter einem Himmel – Just one sky“.