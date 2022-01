Demonstrationen am Montag

Mehr als 1000 Montagsdemonstranten laufen durch Gifhorn

930 Montags-Spaziergänger kamen in Gifhorn zusammen, nur 100 Meter davon entfernt rund 270 Gegendemonstranten.

Gifhorn. Am Montagabend nahm das Kapitel „Spaziergänge“ der Corona-Regelgegner in Gifhorn eine neue Dimension an: Erstmals gab es eine große Gegenbewegung.