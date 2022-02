Querdenker und Gegendemonstranten versammeln sich in Gifhorn

Der große Demo-Samstag in der Gifhorner Innenstadt hat begonnen: Schätzungsweise 200 Menschen kamen auf dem Schillerplatz zur Kundgebung des Bündnisses für Solidarität zusammen. Bei den insgesamt acht Versammlungen mit Kritikern und Befürwortern der Corona-Maßnahmen, die sich über den ganzen Nachmittag hinziehen, erwartet die Polizei Teilnehmerzahlen in vierstelliger Höhe.

„Wir wollen ein Zeichen setzen“, sagte Sylvia Pfannschmidt als Bündnismitglied, „für Opfer der Pandemie, Pflegekräfte und für die Demokratie.“ Sie befürworte Demonstrationen, „aber es geht nicht, dass Menschen sagen, Impfen sei der größte Völkermord der Geschichte!“ Für Martin Wrasmann stand fest: „Wir überlassen den anderen nicht diese Stadt.“ Diese seien zwar mehr, aber das Bündnis habe „die Macht der Worte“. Während der Versammlung und der Aktionen in der Fußgängerzone sollte Geld gesammelt wurden, um Impfdosen für afrikanische Länder zu finanzieren.

Die Solidarität galt auch den Ukrainern. Pfannschmidt: „Deren Traum von Demokratie wird gerade zerbombt.“ Darauf ging auch EU-Abgeordnete Lena Düpont ein: „Wir sehen dort, was Menschen dafür tun, um in Freiheit zu leben. Was sind wir eigentlich bereit, dafür einzustehen?“ Matthias Nerlich berichtete davon, dass er täglich Kontakt zu den Menschen in Gifhorns Partnerstadt Korssun-Schewtschenkiwskij habe: „Heute kam eine kurze SMS: ‘Guten Morgen, wir leben.’“ Das habe ihn schwer betroffen gemacht. „Mich macht die Hilflosigkeit verrückt.“ Er überlege, wie man Hilfsgüter in die Ukraine bringen kann – mit dem Roten Kreuz?

Aber eigentlich steht der Samstag im Zeichen der Großdemo ab 14 Uhr auf den Schlosswiesen, die Olaf Lange unter dem Motto „Transparenter politischer Dialog“ angemeldet hat – mit zahlreichen Rednern, die gegen Masken- und Impffplicht plädieren. Gegen 13.30 Uhr erreicht ein Autokorso aus Braunschweig über Wolfsburg die Gifhorner Innenstadt. Um 15 Uhr soll ein Aufzug von den Schlosswiesen durch die Stadt gehen. Die Route reicht über Konrad-Adenauer-Straße, Lüneburger, Celler Straße, Stadthallen-Kreisel, Allerstraße, Braunschweiger Straße, Sonnenweg, Calberlaher Damm wieder zurück über die Konrad-Adenauer-Straße zu den Schlosswiesen. Dort ist eine Abschlusskundgebung geplant.

Bei der Stadt angemeldete Kundgebungen

Gifhorn bleibt solidarisch (Kirche, etc.)

Art:Kundgebung

Zeit:26.02.2022, 10:30 bis 12:30 Uhr

Ort bzw. Route:Schillerplatz, Gifhorn

Gegenstand:Gifhorn bleibt solidarisch

Teilnehmeranzahl:ca. 300 – 500 (nach Angaben des Veranstalters)

Transparenter politischer Dialog (Montagsspaziergänger)

Art:Kundgebung mit Demonstrationszug

Zeit:26.02.2022, 14 bis 19 Uhr (Demonstrationszug 15 bis 15:30 Uhr)

Ort bzw. Route:Schlosswiese, Gifhorn

Konrad-Adenauer-Str., Calberlaher Damm, Sonnenweg, Braunschweiger Str., Schillerplatz, Allerstr., Celler Str., Lüneburger Str., Konrad-Adenauer-Str.

Gegenstand:Transparenter politischer Dialog

Teilnehmeranzahl:ca. 1.000 (nach Angaben des Veranstalters)

Mahnwache (Die Linke)

Art:Mahnwache

Zeit:26.02.2022, 10:30 bis 13 Uhr

Ort bzw. Route:CeKa-Brunnen, Gifhorn (Fußgängerzone)

Gegenstand:für eine pazifische und entspannende Außenpolitik in Hinblick auf die aktuellen Geschehnisse an der Grenze Ukraine/Russland

Teilnehmeranzahl:ca. 10 (nach Angaben des Veranstalters)

Freiheitstag jetzt – Niedersachsen öffnen (AfD)

Art:Mahnwache

Zeit:26.02.2022, 14 bis 16 Uhr

Ort bzw. Route:Schillerplatz, Gifhorn

Gegenstand:Freiheitstag jetzt – Niedersachsen öffnen

Teilnehmeranzahl:ca. 2 – 6 (nach Angaben des Veranstalters)

Grundgesetz friedlich bewahren –

Freiheit, Frieden, Selbstbestimmung (AfD)

Art:Mahnwache und Kundgebung

Zeit:26.02.2022, 14 bis 19 Uhr

Ort bzw. Route:Marktplatz, Gifhorn

Gegenstand:Grundgesetz friedlich bewahren –

Freiheit, Frieden, Selbstbestimmung

Teilnehmeranzahl:ca. 250 (nach Angaben des Veranstalters)

