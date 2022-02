797.000 Euro: Neue Lampen für Tiddische werden teuer

Tiddische. Der Gemeinderat Tiddische befasst sich außerdem mit Bäumen, die in der Lindenstraße in Hoitlingen Gehwege geschädigt haben.

Bäume haben in der Hoitlinger Lindenstraße erheblichen Schaden an den Gehwegen angerichtet.

Die Straßenbeleuchtung in Tiddische und Hoitlingen kann geplant werden, in der Lindenstraße in Hoitlingen werden einige Straßenbäume entfernt und die Richtlinien zur Vergabe von Bauplätzen in Tiddische werden überarbeitet: Das waren einige Ergebnisse der Sitzung des Gemeinderates Tiddische.

Bürgermeister Daniel Krause (SPD) teilte zudem mit, dass im Rahmen der Sanierung des Bürgerhauses in Tiddische die Arbeiten an der Kanalisation und der Austausch der Außentüren abgeschlossen sind. Auch die Fluchtwege seien den neuesten Erkenntnissen angepasst worden, und es gibt eine neue „BGH-Fee“: Facility-Managerin Doreen Suckow, die vom 1. März an die Verwaltung übernimmt. Nach einer Grundreinigung kann das Haus bis Ostern weiter genutzt werden.

Neue Praxis bei Bauplatzvergabe soll her

Ramona Haut (SPD) trug einige Ergebnisse aus der bestehenden Prozedur der Bauplatzvergabe vor, in der Schwächen der bisherigen Praxis offensichtlich wurden. Krause forderte Rat und Bürger auf, Ideen zu präsentieren, weil die Zeiten vorbei seien, in denen es mehr Angebote als Nachfragen gab. Krause: „Neubaugebiete sind derzeit dreifach überzeichnet.“ Auf Vorschlag von Maurice Bove (parteilos) wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, zu der sich spontan fünf Ratsmitglieder meldeten.

Neue Beleuchtung nicht in einem Jahr zu stemmen

Seit einigen Jahren schon ist der Gemeinderat damit befasst, die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Jede einzelne Laterne wurde untersucht, um festzustellen, welche Lampen gar nicht mehr zu gebrauchen sind und wie die dunklen Ecken ausgeleuchtet werden können, ohne dass Anlieger über Gebühr belastet werden. Daniel Krause präsentierte eine Beschlussvorlage, der zufolge die Planungsarbeiten vergeben werden. Ein Wermutstropfen war die Summe, die von der Gemeinde aufgebracht werden muss. Sie beläuft sich auf 797.000 Euro. Krause: „Das ist klar, das wir das nicht in einem Jahr schaffen können.“ Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Bäume in Hoitlingen sollen gefällt werden

Michael Müller (CDU) hat sich mit der Hoitlinger Lindenstraße beschäftigt, in der die Straßenbäume erhebliche Schäden an den Pflastern der Bürgersteige angerichtet haben. Etliche Bäume dort und einer in der Hauptstraße sollen entnommen werden. Für jeden soll es einen Ersatz geben. Müller: „Wir werden bereits beim Pflanzen darauf achten, dass Schäden nach Möglichkeit von vornherein vermieden werden.“

