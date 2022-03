Samtgemeinde Brome erhält sieben zusätzliche Sirenen

Auch unter dem Eindruck der jüngsten Katastrophen hat sich der Feuerschutzausschuss der Samtgemeinde Brome mit der Anschaffung von sieben zusätzlichen Sirenen zur Warnung der Bevölkerung befasst. Zugute kommt der Verwaltung dabei, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die Anschaffungskosten fast zu 100 Prozent übernimmt. Daraus folgert, dass die Samtgemeinde nur einen kleinen Teil der Anschaffungskosten in Höhe von 126 000 Euro begleichen muss.

Dafür sollen Wiswedel, Benitz, Altendorf, Croya, Lessien, Tiddische und Voitze mit dieser effektiven Warnmöglichkeit ausgestattet werden, damit die weißen Flecken im Siedlungsgebiet verschwinden.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Künftig sollen aktive Feuerwehrleute Anträge für ihre Familien stellen können, um eine Saisonkarte zu einem günstigeren Eintrittspreis das Freibad in Brome zu erwerben.

Wie alle Tagesordnungspunkte einstimmig beschlossen wurde, dass die Samtgemeinde Brome die Kosten für den Erwerb der Fahrerlaubnisklassen C oder CE zu 100 Prozent bei einer Höchstgrenze von 2500 Euro für die freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Brome übernimmt.

Den dicksten Brocken im Haushalt für die Ausstattung der Feuerwehren in der Samtgemeinde erhält die Ortsfeuerwehr Rühen für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10). Dafür werden 420.000 Euro bereitgestellt. Für die Feuerwehr Tülau steht eine Ersatzbeschaffung an. Das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) soll nach dem Erreichen der Restnutzungsdauer durch ein TSF-W ersetzt werden, das in die Fahrzeughalle der Wehr passt. Das Fahrzeug der Wehr Zicherie erhält einen Stromerzeuger, die in Kaiserwinkel benötigt eine Tauchpumpe zur Wasserversorgung.

Die Feuerwehren bekommen ein aufblasbares Zelt zur Unterbringung von Atemschutzgeräteträgern, eventuell für die kurzfristige Beherbergung von Menschen, die ihre Wohnung durch ein Schadensfeuer verloren haben und zum Kleidungswechsel, um die Einsatzstellenhygiene zu gewährleisten.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de