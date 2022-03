Gifhorner spenden für Ukraine mehr, als Lager fassen können

Die Spendenbereitschaft der Gifhorner für Flüchtlinge aus der Ukraine ist groß. „Die Solidaritätswelle ist riesig“, freut sich Sandra Schiller, die die Hilfstransporte mit organisiert. Die Lager seien mit Sachspenden voll – Taxi Hoffmann wolle zusätzlich Zelte aufstellen, die IAV Lagerräume freiräumen.

Der erste Transporter sei gut in Riwne in der Westukraine angekommen, sagt Schiller. Am Freitag will die Gruppe zehn weitere losschicken – acht bis zur Grenze zur Ukraine und zwei wieder bis nach Riwne. Dazu braucht sie aber auch Spenden-Spritgeld – das könne wie weitere Sachspenden an den Sammelstellen abgegeben werden: Taxi Hoffmann Gifhorn (Nordhoffstraße 4), Sandra Schiller (Röntgenstraße 20), Sportheim Ribbesbüttel (Donnerstag, 17 bis 18 Uhr) und Sportheim Rötgesbüttel (Freitag, 18 bis 19 Uhr).

Firmen spendeten größere Beträge für Medizin (Förderverein Lions Club Gifhorn, IBAN: DE 74 2695 1311 0037 0009 57, „Nothilfe Ukraine“).

Inmitten der angespannten Situation in der Ukraine möchte die Sassenburger ein Zeichen der Solidarität setzen. Darin waren sich die Rats- und Ortsratsmitglieder Steffen Reinert, Dennis Hannemann und Sassenburgs Gemeindebürgermeister Jochen Koslowski am Rande der Gemeinderatssitzung am letzten Donnerstag, dem Tag der russischen Invasion, sofort einig, heißt es in einer Mitteilung.

Anstatt nur das Rathaus in Westerbeck in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb erstrahlen zu lassen, holte Koslowski laut einer Mitteilung weitere Bürgermeister und Landrat Tobias Heilmann mit ins Boot, gleiches zu tun. Am heutigen Donnerstag werden zwischen 18 und 20 Uhr zeitgleich das Kreishaus I (Schloss) in Gifhorn sowie die Rathäuser in Brome, Gifhorn, Hankensbüttel, Isenbüttel, Meinersen, Wesendorf, Westerbeck, Weyhausen und Wittingen in Blau und Gelb leuchten. In Gifhorn werden ferner bereits die Hochzeitsmühle und die Stadthalle beleuchtet sein.

rs/Red

