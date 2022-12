Weihnachtstasche kommt Gifhorner Tafel zugute

Eine Weihnachtstasche aus fairen und regionalen Produkten haben der heilpädagogische Hof in Isenbüttel und der Gifhorner Weltladen kreiert. „Es ist eine besondere Tasche. Sie ist auf 50 Exemplare limitiert, mit besonderem Inhalt“, sagt Roland Bursian, Chef des Hofes. Wein, Kaffee, Schokolade und andere Köstlichkeiten aus dem Weltladen, Mettwurst, Marmelade, Brotaufstrich und rote Bete vom Hofladen, ein Gutschdein für den neuen Allermarkt, der Anfang Januar 2023 eröffnet wird, und die Weihnachtsgeschichte sind Bestandteil der Tasche mit einem Warenwert von rund 50 Euro.

Weihnachten soll Fairnachten werden

„Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, oder Freundinnen oder Arbeitskollegen überraschen möchte, kann diese Tasche erwerben“, so Martin Wrasmann vom Weltladen, „für 50 Euro oder gern auch mehr, weil wir den Erlös der Gifhorner Tafel überweisen.“ „Wir wollen erreichen, dass für möglichst viele Menschen Weihnachten zu Fairnachten wird“, sagen Bursian und Wrasman zusammen, „deshalb wird diese Aktion auch vom Bündnis Gifhorn-Fair-Trade-Town unterstützt.“

Diese Weihnachtstasche kann bestellt werden per E-Mail an m.wrasmann@web.de oder per Telefon unter (0172) 511 2027 oder gleich käuflich erworben werden im neuen Allermarkt, Steinwegpassage 62, am nächsten Mittwoch zwischen 15 und 16.30 Uhr oder am Donnerstag zwischen 15 und 17 Uhr – solange der Vorrat reicht.

