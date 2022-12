Vorteil für Krippenkinder aus Adenbüttel läuft im Sommer aus

Das Dorfgemeinschaftshaus in Rolfsbüttel war Schauplatz der Jahresabschlusssitzung des Adenbütteler Gemeinderates.

Die Vergabe von Kitaplätzen in der Gemeinde Adenbüttel wird ab dem Sommer neu geregelt. Den überarbeiteten Kriterienkatalog beschloss der Gemeinderat bei seiner Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Rolfsbüttel. Die neuen Richtlinien sollen die Gleichbehandlung von Kindern, die in Tagespflegen betreut werden, gegenüber Krippenkindern sicherstellen.

Bislang galt: Wer bereits einem Krippenplatz hat, bekommt automatisch einen Kitaplatz. Die neuen Kriterien basieren dagegen auf einem Punktesystem, das unter anderem das Alter der Kinder stärker berücksichtigt. Das Instrument Warteliste wird zwar beibehalten. Wer dort geführt wird, muss sich künftig jedes Jahr neu anmelden.

Tagespflegeeinrichtungen werden unterstützt

Nach einer Ehrenrunde durch die politischen Gremien wurde mit hauchdünner Mehrheit ein Antrag von MAG und CDU beschlossen, wonach Tagespflegeeinrichtungen zur Qualitätssicherung unter bestimmten Voraussetzungen mit einem einmaligen Zuschuss von 200 Euro pro Kind unterstützt werden.

Ein weiteres Thema war die Aufwertung diverser Liegenschaften über das Förderprogramm „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“. Für alle infrage kommenden Maßnahmen sollen Kosten ermittelt und Förderanträge gestellt werden. Bei Bewilligung der Vorhaben werden 80 Prozent der Kosten gefördert.

Flolien sollen Vögel von den Scheiben der Haltestellenhäuschen fernhalten

Ebenfalls beschlossen wurde die Nachrüstung der gläsernen Buswartehäuschen mit Folien, die verhindern sollen, dass Vögel gegen die Scheiben fliegen. Die geschätzten Kosten belaufen sich pro Häuschen auf etwa 120 Euro. Grünes Licht gab es für die Einrichtung von Rastplätzen für Radfahrer mit Infotafeln, Sitzgelegenheiten und Müllbehältern an drei Standorten. Auf die nächste Sitzungsrunde verschoben wurde ein Antrag der GfG, wonach das Bushäuschen an der Ostseite der Straße „An der Masch“, als Neubau auf eine freie Fläche nahe der Straße umgesetzt werden soll. Ebenfalls vertagt wurde die Entscheidung über den Kauf eines Fahrzeuges für den Bauhof.

Zur Flüchtlingsunterbringung teilte die Bürgermeisterin mit, dass sie der Samtgemeinde einen Raum im Bürgerhaus als Notaufnahmequartier genannt habe. Im Kontext mit dem Ausschalten der Straßenbeleuchtung während der Nacht berichtete sie, dass alle Laternen mit einer Markierung versehen wurden, die darauf hinweist, das am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge beleuchtet werden müssen.

Positive Nachrichten zum Haushalt der Gemeinde

Ein weiteres Thema war der Etat für 2023, den Pölig gespickt mit kurzen Erläuterungen zur Beratung in den Fraktionen einbrachte. Erste Eckdaten aus dem Entwurf und weitere Zahlen aus der Kämmerei lassen den Schluss zu, dass es für die Gemeinde gut läuft. Demnach zeichnet sich ab, dass sowohl der anstehende Etat als auch die Folgehaushalte bis 2025 ausgeglichen aufgestellt werden können. Zudem wird das Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss von 503.000 Euro abgeschlossen. Nicht genug der positiven Nachrichten verkündete die Bürgermeisterin, dass laut Kämmerei wohl 48 Prozent der Einnahmen bei der Gemeinde verbleiben.

Auch bezüglich der anstehenden Samtgemeindeumlage gab Pölig Entwarnung. Demnach steigt der auf die Gemeinde entfallende Anteil entgegen bisheriger Befürchtungen lediglich um 1000 auf 313.000 Euro. Schwerer zu verdauen ist das Plus von 19.000 Euro bei der Kreisumlage. Demnach muss die Gemeinde 592.000 Euro dorthin überweisen.

