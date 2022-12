Halle am Eyelheideweg

Halle am Eyelheideweg Nach Großbrand in Gifhorn: Tischler erhält Hilfe von Nachbarn

Gifhorn. Die Lebensgrundlage von Eric Hegenbart hat sich in der Nacht zu Donnerstag in Rauch aufgelöst: Am Eyßelheideweg brannte die Tischlerei-Halle komplett nieder.