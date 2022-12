Ukrainische Kinder in Weyhausen feiern Weihnachten

Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff hat die ukrainischen Kinder im Boldecker Land besucht und ihnen eine kleine Freude bereitet, die im Boldecker Land das Weihnachtsfest verbringen. Er überbrachte Geschenke und Süßigkeiten für 24 ukrainische Kinder und Jugendliche in Osloß, Weyhausen, Tappenbeck und Jembke und informierte sich über ihren Integrationsstand – das teilt die Verwaltung in einer Pressemitteilung mit.

„Wahrscheinlich wären viele von ihnen, die zum Teil nur mit ihren Müttern oder Großmüttern hier hergekommen sind, lieber zu Hause bei ihren Vätern, Großeltern und Freunden, wo richtig Weihnachten auch erst am 6. und 7. Januar gefeiert wird“, vermutete Ehrhoff, „der schreckliche Krieg hat sie alle auseinander gerissen.“

Das Boldecker Land sieht sich gut vorbereitet für weitere Fluchtwelle

Die Geflüchteten hätte sich ihre Wohnungen und Häuser so häuslich wie möglich eingerichtet, um den Kindern ein Gefühl von Heimat zu geben. „Und wir von der Verwaltung haben versucht, ihnen dabei zu helfen. Wenn Kinderaugen strahlen, ist man oft ohne Worte“, so Ehrhoff.

Um seine Gemeinschaftswohnanlage in Ehra-Lessien für die Not-Aufnahme von weiteren Kriegsvertriebenen aus der Ukraine freizuhalten, die in diesem Winter noch erwartet werden, hatte der Landkreis Gifhorn seit Oktober die dort Untergekommenen zur Unterbringung auf die Kommunen verteilt. Das Boldecker Land erhielt eine Quote von 69 Personen bis zum Jahresende, die noch nicht erreicht wurde. „Sollte im kommenden Jahr eine weitere Fluchtwelle einsetzen, wie der Landrat prognostiziert, sind wir jedoch vorbereitet“, so Ehrhoff.

Weitere Artikel zum Thema

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de